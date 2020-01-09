ЦСКА договорился о подписании контракта с Сант-Роосом

Руководство ЦСКА договорилось о подписании контракта с атакующим защитником Ховардом Сант-Роосом, сообщает Eurohoops. Баскетболист уже покинул расположение АЕКа, стороны договорились о выкупе контракта. Ожидается, что вскоре о трансфере будет объявлено официально.

28-летний кубинец выставлял кандидатуру на драфт НБА 2013 года, но так и не был выбран ни одной из команд. Профессиональную карьеру он начал в Европе, где защищал цвета немецкого «Брауншвейга», итальянского «Казале», чешского «Нимбурка» и турецкой «Дарушшафаки». Со стамбульцами он завоевал трофей Еврокубка.



В 2018 году он стал игроком АЕКа, а по итогам минувшего сезона в Греции получил приз как лучший игрок оборонительного плана.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов ФИБА Сант-Роос набирает в среднем 12,2 очка, собирает 6,8 подбора, совершает 3,8 передачи и выполняет 2,4 перехвата. В чемпионате Греции его статистика составляет 9,0 очка, 6,2 подбора, 3,4 передачи и 2,2 перехвата.