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23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»

23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Портленд Трэйз Блэйзерс». Встреча проходила на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:102.

Ключевой в игре стала вторая четверть, которую игроки «Миннесоты» выиграли с отрывом в 18 очков.

Лидером по результативности стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, который набрал 23 очка и совершил 3 подбора и 8 передач. В составе «Портленда» — разыгрывающий Дэмьен Лиллард (20 очков, 4 подбора и 8 передач).

Дабл-даблом отметился центровой «Портленда» Хассан Уайтсайд – 15 очков и 14 подборов. У «Миннесоты» — форвард Горгуи Дьенг, который набрал 12 очков и совершил 10 подборов.

«Миннесота Тимбервулвз» (15-22) занимает 11-е место в Западной конференции, «Портленд Трэйл Блэйзерс» (16-23) – 10-е.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 102
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 23, Ковингтон - 15, Дьенг - 12, Калвер - 12, Тиг - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Напьер - 9, Вонле - 8, Окоги - 8, Белл - 3, Грэм - 3, Reid, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 20, Макколлум - 15, Уайтсайд - 15, Трент-мл. - 13, Литтл - 8, Оар - 8, Энтони - 8, Саймонс - 7, Хезонья - 5, Бэйзмор - 2, Толливер - 1, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Худ
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