23 очка Уиггинса и дабл-дабл Дьенга помогли «Миннесоте» обыграть «Портленд»

В очередном матче НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Портленд Трэйз Блэйзерс». Встреча проходила на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:102.
Ключевой в игре стала вторая четверть, которую игроки «Миннесоты» выиграли с отрывом в 18 очков.
Лидером по результативности стал форвард хозяев Эндрю Уиггинс, который набрал 23 очка и совершил 3 подбора и 8 передач. В составе «Портленда» — разыгрывающий Дэмьен Лиллард (20 очков, 4 подбора и 8 передач).
Дабл-даблом отметился центровой «Портленда» Хассан Уайтсайд – 15 очков и 14 подборов. У «Миннесоты» — форвард Горгуи Дьенг, который набрал 12 очков и совершил 10 подборов.
«Миннесота Тимбервулвз» (15-22) занимает 11-е место в Западной конференции, «Портленд Трэйл Блэйзерс» (16-23) – 10-е.
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