Результаты матчей НБА за 9 января 2020 года
9 января состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Бостон Селтикс». Самым результативным игроком матча стал Джош Ричардсон («Филадельфия»), который набрал 29 очков, собрал 3 подбора и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 109:98 в пользу «Сиксерс».
«Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на дабл-дабл Хассана Уайтсайда, на счету которого 15 очков и 14 подборов. Итоговый счёт — 116:102 в пользу «Миннесоты».
«Оклахома-Сити Тандер» дома выиграл у «Хьюстон Рокетс», несмотря на 34 очка, 2 подбора и 5 передач Расселла Уэстбрука. Окончательный счёт — 113:92 в пользу «Оклахомы».
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 98
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 29, Симмонс - 19, Хорфорд - 17, Харрис - 16, Коркмаз - 9, Скотт - 7, Pelle - 6, Эннис - 6, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл, Эмбиид
Бостон Селтикс: Уокер - 26, Смарт - 24, Тейтум - 15, Тайс - 9, Кантер - 8, Хэйворд - 8, Браун - 6, Уильямс - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 115
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Драммонд - 28, Роуз - 27, Браун - 17, Снелл - 11, Галлоуэй - 9, Думбуйа - 8, Михайлюк - 5, Вуд - 4, Мейкер - 3, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 35, Гарлэнд - 20, Секстон - 19, Лав - 17, Осман - 11, Найт - 5, Маккинни - 4, Деллаведова - 2, Жижич - 2, Randolph, Windler, Кук, Нэнс, Портер, Уэйд, Хенсон, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 102
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 23, Ковингтон - 15, Дьенг - 12, Калвер - 12, Тиг - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Напьер - 9, Вонле - 8, Окоги - 8, Белл - 3, Грэм - 3, Reid, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 20, Макколлум - 15, Уайтсайд - 15, Трент-мл. - 13, Литтл - 8, Оар - 8, Энтони - 8, Саймонс - 7, Хезонья - 5, Бэйзмор - 2, Толливер - 1, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Худ
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 92
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 20, Пол - 18, Шрёдер - 16, Адамс - 15, Фергюсон - 6, Диалло - 5, Бертон - 4, Мускала - 4, Надер - 2, Dort, Hervey, Roberson, Базли, Ноэль, Паттон
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 34, Харден - 17, Клемонс - 14, Капела - 8, Маклемор - 8, Frazier - 3, Такер - 3, Хаус - 3, Хартенштайн - 2, Howard, Гордон, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Чендлер
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