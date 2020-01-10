Результаты матчей НБА за 9 января 2020 года

9 января состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Бостон Селтикс». Самым результативным игроком матча стал Джош Ричардсон («Филадельфия»), который набрал 29 очков, собрал 3 подбора и отдал 7 передач. Окончательный счёт — 109:98 в пользу «Сиксерс».

«Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на дабл-дабл Хассана Уайтсайда, на счету которого 15 очков и 14 подборов. Итоговый счёт — 116:102 в пользу «Миннесоты».

«Оклахома-Сити Тандер» дома выиграл у «Хьюстон Рокетс», несмотря на 34 очка, 2 подбора и 5 передач Расселла Уэстбрука. Окончательный счёт — 113:92 в пользу «Оклахомы».