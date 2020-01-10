Керр: в конце прошлого сезона Дюрант откололся от коллектива

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал об обстоятельствах ухода из команды Кевина Дюранта, который в межсезонье-2019 перешёл в «Бруклин Нетс». Из-за травмы Дюрант, двукратный чемпион НБА в составе клуба из Сан-Франциско, ещё не сыграл за «Бруклин» ни одного матча.

«Это чувствовалось в прошлом сезоне. Под конец Дюрант откололся от коллектива. Иногда что-то такое чувствуется.

Мы никогда не обсуждали его в межсезонье. Это просто было не моим делом, пусть я и был его тренером. Мы со штабом думали о команде. Игрок сам принимает решение в межсезонье. Я уважаю решение Кевина пойти новым путём в жизни», — приводит слова Керра издание SF Gate.