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Керр: в конце прошлого сезона Дюрант откололся от коллектива

Керр: в конце прошлого сезона Дюрант откололся от коллектива
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал об обстоятельствах ухода из команды Кевина Дюранта, который в межсезонье-2019 перешёл в «Бруклин Нетс». Из-за травмы Дюрант, двукратный чемпион НБА в составе клуба из Сан-Франциско, ещё не сыграл за «Бруклин» ни одного матча.

«Это чувствовалось в прошлом сезоне. Под конец Дюрант откололся от коллектива. Иногда что-то такое чувствуется.

Мы никогда не обсуждали его в межсезонье. Это просто было не моим делом, пусть я и был его тренером. Мы со штабом думали о команде. Игрок сам принимает решение в межсезонье. Я уважаю решение Кевина пойти новым путём в жизни», — приводит слова Керра издание SF Gate.

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