Гарнетт пожалел, что Дюрант и Ирвинг не перешли в «Нью-Йорк»

Знаменитый баскетболист Кевин Гарнетт, чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», прокомментировал решение Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга объединиться в составе «Бруклин Нетс», вместо того чтобы подписать соглашения с «Нью-Йорк Никс». Дюрант до этого выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого завоевал два титула, а Ирвинг, чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», — за «Бостон».

«Откровенно говоря, мне кажется, что Ирвингу и Дюранту стоило перейти в «Никс». Я далеко не фанат «Никс». Но если бы они пришли в этот город и стали доминировать…

Первая суперзвезда, которая окажется в «Никс», станет для клуба важнее жизни. Попомните мои слова. Любой игрок, который даст этому городу хоть какую-то надежду, взлетит до небес. Люди заждались», — цитирует Гарнетта Daily News.

Дюрант ещё не сыграл ни одного матча за «Бруклин» из-за травмы.

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