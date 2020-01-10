«Детройт» хочет получить за Драммонда драфт-пик первого раунда от «Атланты»

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд, вероятнее всего, не перейдёт в ходе нынешнего сезона в «Атланту Хоукс», сообщает Clutch Points. Команда из Мичигана хочет получить от «Хоукс» за звёздного центрового драфт-пик первого раунда. Учитывая слабое выступление «Атланты» в нынешнем сезоне, весьма вероятно, что клуб получит одно из первых прав выбора на драфте, так что на данный момент сделка между «Пистонс» и «Хоукс» кажется маловероятной.

Напомним, что в услугах Драммонда также заинтересованы в «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». При этом сам баскетболист отмечал, что хотел бы и дальше защищать цвета «Детройта», в составе которого он провёл всю карьеру.

В нынешнем чемпионате Андре в среднем собирают коллекцию из 17,8 очка и 16,2 подбора за матч.