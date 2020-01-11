43 очка Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Индианой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» на выезде оказался сильнее «Чикаго Буллз».
Встреча началась в равной борьбе, но «Индиана» по итогам первого игрового отрезка оказалась чуть сильнее — 29:27. Не изменилась ситуация на паркете и во второй двенадцатиминутке — «Индиане» удалось увеличить своё преимущество до восьми очков. Счёт на табло к большому перерыву был 54:46.
В третьей четверти «Чикаго» удалось выравнять ситуацию на паркете, но отыграть удалось лишь одно очко. В решающей четверти «Индиана» снова оказалась сильнее. Итоговый счёт встречи — 116:105 (29:27, 25:19, 25:26, 37:33) в пользу «Индианы».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майлз Тёрнер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. В составе «Чикаго» 43 очка набрал Зак Лавин.
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