36 очков Дерозана не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения в матче с «Мемфисом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете оказался сильнее «Сан-Антонио Спёрс».
Хозяева в первой же четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Во второй четверти «Спёрс» удалось выравнять игру, однако «Мемфис» увеличил преимущество ещё на одно очко.
В третьей четверти «Сан-Антонио» отыграл большую часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 100:98 в пользу «Мемфиса». В решающей четверти «Мемфису» удалось совершить рывок в 11 очков. Итоговый счёт встречи — 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23) в пользу «Мемфиса».
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джарен Джексон-младший, набравший 24 очка. Дабл-дабл оформил Джа Морант, набравший 22 очка и отдавший 14 передач. В составе гостей 36 очков набрал Демар Дерозан.
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