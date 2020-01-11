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36 очков Дерозана не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения в матче с «Мемфисом»

36 очков Дерозана не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения в матче с «Мемфисом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете оказался сильнее «Сан-Антонио Спёрс».

Хозяева в первой же четверти смогли захватить инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в пять очков. Во второй четверти «Спёрс» удалось выравнять игру, однако «Мемфис» увеличил преимущество ещё на одно очко.

В третьей четверти «Сан-Антонио» отыграл большую часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 100:98 в пользу «Мемфиса». В решающей четверти «Мемфису» удалось совершить рывок в 11 очков. Итоговый счёт встречи — 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23) в пользу «Мемфиса».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джарен Джексон-младший, набравший 24 очка. Дабл-дабл оформил Джа Морант, набравший 22 очка и отдавший 14 передач. В составе гостей 36 очков набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
134 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Брукс - 22, Морант - 22, Валанчюнас - 21, Мелтон - 13, Кларк - 10, Андерсон - 7, Краудер - 5, Хилл - 5, Джонс - 3, Аллен - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 36, Олдридж - 21, Форбс - 21, Гэй - 13, Миллз - 8, Poeltl - 6, Мюррей - 6, Уайт - 3, Уокер - 3, Лайлз - 2, Ойбанкс - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету
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