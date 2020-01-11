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24 очка Букера помогли «Финиксу» одолеть «Орландо»

24 очка Букера помогли «Финиксу» одолеть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» на домашнем паркете оказался сильнее «Орландо Мэджик».

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались хозяева — 27:25. «Финикс Санз» удалось увеличить своё преимущество во второй игровом отрезке — на большой перерыв команду ушли при счёте 58:48 в пользу «Финикса».

В третьей четверти «Орландо» удалось отыграть большую часть отставания — к заключительной четверти преимущсетво хозяев составляло всего два очка. Однако в решающей двенадцатиминутке сильнее оказался «Финикс». Итоговый счёт встречи — 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19) в пользу «Финикса».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Девин Букер, набравший 24 очка. Дабл-дабл на счету Рики Рубио — 11 очков и 10 передач. В составе гостей 28 очков набрал Эван Фурнье. Дабл-дабл на счету Николы Вучевича — 18 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
98 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Букер - 24, Убре - 22, Эйтон - 13, Рубио - 11, Шарич - 9, Бэйнс - 8, Бриджес - 4, Джонсон - 4, Джонсон - 3, Jerome, Lecque, Диалло, Камински, Картер, Окобо, Харпер
Орландо Мэджик: Фурнье - 28, Вучевич - 18, Росс - 18, Фульц - 15, Берч - 6, Ивунду - 4, Магетти - 3, Джефферсон - 2, Айзек, Амину, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Огастин, Фразьер
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