«Нью-Йорк» заинтересован в обмене Драммонда

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в обмене центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, сообщает Yahoo Sports. Команда из Мичигана хочет получить за Драммонда как минимум один драфт-пик 1-го раунда или молодых игроков. В настоящий момент переговоры застопорились, поскольку «Нью-Йорк» не торопится расставаться со своим правом выбора на драфте.



По окончании нынешнего сезона баскетболист должен стать свободным агентом, если не воспользуется опцией продления соглашения на следующий сезон. Считается, что Драммонда могут обменять до февральского закрытия рынка.



«Детройт», помимо «Атланты», ведёт переговоры с несколькими другими клубами.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд сыграл в 37 встречах, в которых набирал 17,8 очка, совершал 16,2 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи за 34 минуты и 10 секунд игрового времени.