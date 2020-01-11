36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».
В первой четверти «Клипперс» удалось выиграть с разницей в два очка, однако уже во второй двенадцатиминутке «Голден Стэйт» не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 53:48 в пользу гостей.
Третий игровой отрезок также остался за «Уорриорз», увеличившим преимущество до 10 очков. Однако в заключительной четверти «Клипперс» совершил рывок в 19 очков, что и определило исход встречи. Итоговый счёт — 109:100 (22:20, 26:33, 35:30, 36:17) в пользу «Клипперс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Дабл-даблы на счету Патрика Беверли (12 очков и 11 подборов) и Монтреза Харрелла (11 очков и 10 подборов). В составе «Уорриорз» по 17 очков набрали Гленн Робинсон и Омари Спеллмэн.
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