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36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт»

36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».

В первой четверти «Клипперс» удалось выиграть с разницей в два очка, однако уже во второй двенадцатиминутке «Голден Стэйт» не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 53:48 в пользу гостей.

Третий игровой отрезок также остался за «Уорриорз», увеличившим преимущество до 10 очков. Однако в заключительной четверти «Клипперс» совершил рывок в 19 очков, что и определило исход встречи. Итоговый счёт — 109:100 (22:20, 26:33, 35:30, 36:17) в пользу «Клипперс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 36 очков. Дабл-даблы на счету Патрика Беверли (12 очков и 11 подборов) и Монтреза Харрелла (11 очков и 10 подборов). В составе «Уорриорз» по 17 очков набрали Гленн Робинсон и Омари Спеллмэн.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Л. Уильямс - 21, Беверли - 12, Харрелл - 11, Харклесс - 9, Грин - 6, Зубац - 4, Макгрудер - 4, Паттерсон - 3, Шамет - 3, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 17, Спеллмен - 17, Бёркс - 16, Пэскелл - 12, Ли - 10, Грин - 8, Эванс - 7, Пул - 5, Коли-Стайн - 4, Smailagic - 2, Боумен - 2, Карри, Луни, Расселл, Томпсон
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