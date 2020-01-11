Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Нижний Новгород»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки краснодарский клуб повёл в счёте с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок не изменил положения дел на паркете, но на этот раз с таким же счётом выиграли нижегородцы.
В третьем игровом отрезке «Локомотив-Кубань» совершил рывок в десять очков, и это определило исход встречи. В заключительной десятиминутке «Нижний Новгород» предпринял попытку отыграться, но не хватило времени. Итоговый счёт встречи — 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 12 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 19 очков на счету Брэндона Брауна.
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