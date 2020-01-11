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Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Нижний Новгород»

Дабл-дабл Уильямса помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча началась в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки краснодарский клуб повёл в счёте с минимальным преимуществом. Второй игровой отрезок не изменил положения дел на паркете, но на этот раз с таким же счётом выиграли нижегородцы.

В третьем игровом отрезке «Локомотив-Кубань» совершил рывок в десять очков, и это определило исход встречи. В заключительной десятиминутке «Нижний Новгород» предпринял попытку отыграться, но не хватило времени. Итоговый счёт встречи — 87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 12 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 19 очков на счету Брэндона Брауна.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
87 : 83
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Каммингс - 20, О'Брайант - 20, Деккер - 12, Уильямс - 12, Кузминскас - 10, Фридзон - 9, Калниетис - 3, Ивлев - 1, Ведищев, Долинин, Ильницкий, Мотовилов
Нижний Новгород: Браун - 19, Дженкинс - 15, Уиллис - 14, Астапкович - 10, Чадов - 8, Бабурин - 7, Ганькевич - 5, Антипов - 2, Стребков - 2, Винник - 1, Комолов, Сорокин
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