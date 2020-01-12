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«Филадельфия» заинтересована в услугах Гэллоуя, Кеннарда и Грина

«Филадельфия» заинтересована в услугах Гэллоуя, Кеннарда и Грина
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Филадельфии Сиксерс» заинтересовано в услугах защитников «Детройт Пистонс» Лэнгстона Гэллоуэя, Люка Кеннарда, а также в свободном агенте Джеффа Грина, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Оба защитника «Детройта» в нынешнем сезоне показывают хороший процент реализации бросков из-за дуги. Кеннард в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 28 встречах, набирая в них 15,8 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 4,1 передачи в среднем. При этом он реализовывает 39,9% бросков из-за дуги.

Гэллоуэй в нынешнем чемпионате сыграл в 39 матчах, набирая в них 10,7 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 1,4 передачи. Лэнгстон, как и Кеннард, также реализовывает 39,9% бросков с дальней дистанции.

Грин начинал сезон 2019/20 в составе «Юты Джаз», а сейчас пребывает в статусе свободного агента.

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