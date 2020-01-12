Дабл-даблы Хардена, Уэстбрука и Хартенштайна помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 139:109.

Дабл-даблами отметились три игрока «Хьюстона»: защитник Джеймс Харден (32 очка, 12 подборов и 8 передач), разыгрывающий Рассел Уэстбрук (30 очков, 6 подборов и 10 передач) и форвард Исайя Хартенштайн (17 очков, 3 подбора и 1 передача).

В составе «Миннесоты» лидером по результативности стал защитник Джош Окоги – 16 очков, 5 подборов и 5 передач.

«Рокетс» одержали 4 победы в последних 5 матчах.

«Хьюстон Рокетс» (26-12) занимает 4-е место в Западной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (15-23) – 12-е.