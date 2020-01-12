Дабл-даблы Хардена, Уэстбрука и Хартенштайна помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 139:109.
Дабл-даблами отметились три игрока «Хьюстона»: защитник Джеймс Харден (32 очка, 12 подборов и 8 передач), разыгрывающий Рассел Уэстбрук (30 очков, 6 подборов и 10 передач) и форвард Исайя Хартенштайн (17 очков, 3 подбора и 1 передача).
В составе «Миннесоты» лидером по результативности стал защитник Джош Окоги – 16 очков, 5 подборов и 5 передач.
«Рокетс» одержали 4 победы в последних 5 матчах.
«Хьюстон Рокетс» (26-12) занимает 4-е место в Западной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (15-23) – 12-е.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
139 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Уэстбрук - 30, Гордон - 17, Хартенштайн - 17, Маклемор - 13, Сефолоша - 9, Хаус - 9, Риверс - 8, Frazier - 2, Клемонс - 2, Howard, Грин, Илариу, Капела, Такер, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Окоги - 16, Калвер - 15, Reid - 14, Дьенг - 14, Бэйтс-Диоп - 11, Ковингтон - 11, Уиггинс - 11, Тиг - 5, Грэм - 4, Белл - 3, Напьер - 3, Вонле - 2, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Читайте также
- 12 января 2020
-
05:29
-
05:18
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30
-
09:03
-
08:29
-
08:29
-
08:23
-
07:32
-
07:19
-
06:53
-
06:25
-
06:18
-
05:57
-
01:50
-
01:01
-
00:31
- 10 января 2020
-
23:16
-
22:37
Партнерский контент