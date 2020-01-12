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Дабл-даблы Хардена, Уэстбрука и Хартенштайна помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

Дабл-даблы Хардена, Уэстбрука и Хартенштайна помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 139:109.

Дабл-даблами отметились три игрока «Хьюстона»: защитник Джеймс Харден (32 очка, 12 подборов и 8 передач), разыгрывающий Рассел Уэстбрук (30 очков, 6 подборов и 10 передач) и форвард Исайя Хартенштайн (17 очков, 3 подбора и 1 передача).

В составе «Миннесоты» лидером по результативности стал защитник Джош Окоги – 16 очков, 5 подборов и 5 передач.

«Рокетс» одержали 4 победы в последних 5 матчах.

«Хьюстон Рокетс» (26-12) занимает 4-е место в Западной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (15-23) – 12-е.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
139 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Уэстбрук - 30, Гордон - 17, Хартенштайн - 17, Маклемор - 13, Сефолоша - 9, Хаус - 9, Риверс - 8, Frazier - 2, Клемонс - 2, Howard, Грин, Илариу, Капела, Такер, Чендлер
Миннесота Тимбервулвз: Окоги - 16, Калвер - 15, Reid - 14, Дьенг - 14, Бэйтс-Диоп - 11, Ковингтон - 11, Уиггинс - 11, Тиг - 5, Грэм - 4, Белл - 3, Напьер - 3, Вонле - 2, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
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