41 очко Тэйтума и дабл-дабл Кантера помог «Бостону» разгромить «Нью-Орлеан»

В очередном матче НБА «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 140:105.

Лидером по результативности стал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отличился центровой «Селтикс» Энес Картер, который набрал 22 очка, совершил 19 подборов и отдал 1 передачу.

В составе «Пеликанс» лучшим по результативности стал разыгрывающий Фрэнк Джексон – 22 очка и 2 передачи.

«Бостон» прервал свою серию из 3 поражений.

«Бостон Селтикс» (26-11) занимает 3-е место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (14-26) – 14-е на Западе.

В другом матче «Детройт Пистон» дома уступил «Чикаго Буллз» — 99:108.