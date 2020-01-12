41 очко Тэйтума и дабл-дабл Кантера помог «Бостону» разгромить «Нью-Орлеан»
В очередном матче НБА «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 140:105.
Лидером по результативности стал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, на счету которого 41 очко, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом отличился центровой «Селтикс» Энес Картер, который набрал 22 очка, совершил 19 подборов и отдал 1 передачу.
В составе «Пеликанс» лучшим по результативности стал разыгрывающий Фрэнк Джексон – 22 очка и 2 передачи.
«Бостон» прервал свою серию из 3 поражений.
«Бостон Селтикс» (26-11) занимает 3-е место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» (14-26) – 14-е на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Кантер - 22, Хэйворд - 19, Уокер - 17, Браун - 13, Грин - 7, Тайс - 6, Оджелей - 5, Смарт - 4, Уонамэйкер - 4, Эдвардс - 2, Waters, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль
Нью-Орлеан Пеликанс: Джексон - 22, Хэйс - 20, Ингрэм - 16, Болл - 10, Мур - 10, Окафор - 8, Мелли - 7, Харт - 7, Александер-Уолкер - 5, Williamson, Грэй, Миллер, Редик, Уильямс, Фэйворс, Холидей, Читэм
В другом матче «Детройт Пистон» дома уступил «Чикаго Буллз» — 99:108.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
99 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Роуз - 20, Вуд - 17, Думбуйа - 12, Мейкер - 10, Михайлюк - 10, Драммонд - 9, Снелл - 8, Браун - 7, Галлоуэй - 3, Моррис - 3, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Томас, Фрейзер
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Корнет - 15, Гэффорд - 14, Маркканен - 14, Саторански - 10, Данн - 9, Уайт - 8, Арчидиаконоу - 6, Хатчинсон - 5, Янг - 2, Mokoka, Валентайн, Картер, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон
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