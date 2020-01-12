Понкрашов после завершения карьеры намерен стать тренером

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов поделился дальнейшими карьерными планами. Баскетболист дал понять, что в будущем он хочет перейти на тренерскую работу.

«Я всерьёз предлагал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России U-20, но меня не выбрали. Всему своё время. У меня есть знания, которыми я готов поделиться. Понятно, что мой тренерский опыт пока только на любительском уровне, зато у меня есть огромное желание и баскетбольный стаж. Даже не у всех тренеров клубов Евролиги он есть. Когда я буду нужен федерации, они могут ко мне обратиться. Я всегда готов и открыт к подобным предложениям. Когда у меня есть возможность, я всегда провожу мастер-классы, тренирую детей.



Если вернуться к теме юношеской сборной, то я понимаю, что кандидатов хватает. Каждый уверен, что он привнесёт что-то своё. Так же и я уверен, что смог бы дать результат в роли тренера», — приводит слова Понкрашова издание «Известия».