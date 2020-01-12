Ирвинг, вероятнее всего, вернётся в строй в матче с «Атлантой Хоукс»
Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, вероятнее всего, вернётся в строй в следующем матче команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В ночь на 13 января мск «Нетс» на домашней арене примут «Атланту Хоукс».
Таким образом, разыгрывающий защитник может появиться на паркете впервые с середины ноября 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист успел принять участие лишь в 11 матчах, набирая в них 28,5 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 7,2 передачи.
«Бруклин» после 37 матчей регулярного чемпионата занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 побед. В последних шести матчах «Нетс» проиграли пять раз.
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