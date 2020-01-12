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Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» в овертайме переиграть «Астану»

Дабл-дабл Мейериса помог «Парме» в овертайме переиграть «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пермская «Парма» на домашнем паркете переиграла в овертайме «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В первой десятиминутке команды не смогли выявить победителя — игровой отрезок завершился со счётом 22:22. Во второй четверти «Парме» удалось создать минимальный отрыв — к большому перерыву счёт на табло был 42:40.

В третьей десятиминутке «Парме» удалось совершить рывок в 9 очков, однако в заключительном игровом отрезке игроки «Астаны» сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке «Парма» оказалась сильнее. Итоговый счёт встречи — 100:91 ОТ (22:22, 20:18, 25:16, 19:30, 14:5).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Адас Юшкевичюс, набравший 21 очко. Дабл-дабл на счету Марекса Мейериса, принесшего своей команде 16 очков и совершившего 11 подборов. В составе «Астаны» 26 очков на счету Малкольма Хилла.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Нет данных
Астана
Нур-Султан, Казахстан
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