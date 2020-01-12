Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Детройт» отправил заявку на исключение в НБА в связи с травмой Гриффина

«Детройт» отправил заявку на исключение в НБА в связи с травмой Гриффина
Баскетбол / НБА 0

«Детройт Пистонс» подал руководству Национальной баскетбольной ассоциации заявку на исключение травмированного игрока Блейка Гриффина, сообщает NBC Sports. В случае одобрения заявки зарплата Блейка Гриффина будет исключена из зарплатной ведомости для лиги и клуб получит возможность подписать свободного агента на $ 9,2 млн.

Напомним, Гриффин перенёс операцию на левом колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Баскетболисту предстоит длительная реабилитация, и ориентировочной даты его возвращения в строй пока нет.

Контракт Гриффина с командой будет действовать ещё два года.

В нынешнем сезоне Блэйк принял участие лишь в 18 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 15,5 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем. При этом Гриффин реализует лишь 35,2% бросков с игры. Нынешний сезон для баскетболиста худший в карьере в плане статистических показателей.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020