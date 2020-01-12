«Детройт» отправил заявку на исключение в НБА в связи с травмой Гриффина

«Детройт Пистонс» подал руководству Национальной баскетбольной ассоциации заявку на исключение травмированного игрока Блейка Гриффина, сообщает NBC Sports. В случае одобрения заявки зарплата Блейка Гриффина будет исключена из зарплатной ведомости для лиги и клуб получит возможность подписать свободного агента на $ 9,2 млн.
Напомним, Гриффин перенёс операцию на левом колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Баскетболисту предстоит длительная реабилитация, и ориентировочной даты его возвращения в строй пока нет.
Контракт Гриффина с командой будет действовать ещё два года.
В нынешнем сезоне Блэйк принял участие лишь в 18 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 15,5 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 3,3 передачи в среднем. При этом Гриффин реализует лишь 35,2% бросков с игры. Нынешний сезон для баскетболиста худший в карьере в плане статистических показателей.
- 12 января 2020
-
19:19
-
18:44
-
17:45
-
16:43
-
16:42
-
15:16
-
14:34
-
13:45
-
12:32
-
11:27
-
10:46
-
09:57
-
08:33
-
07:23
-
07:04
-
05:29
-
05:18
-
03:35
-
03:11
-
00:51
- 11 января 2020
-
23:36
-
22:23
-
21:59
-
20:49
-
19:07
-
17:59
-
16:54
-
15:51
-
14:35
-
13:30
-
12:19
-
11:37
-
10:15
-
09:57
-
09:30