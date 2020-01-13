Батлер выбрал 22-й номер в честь Таджа Гибсона

Форвард «Майами» Джимми Батлер объяснил, почему при переходе в команду он выбрал 22-й номер, а не 21-й, под которым он играл на протяжении всей карьеры.



«Я выступал в одной команде с одним из самых классных парней, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Этот человек – Тадж Гибсон. Он научил меня очень многому.



Я выбираю номера в честь людей, которые вдохновляли меня когда-либо. Тадж – один из таких людей», — приводит слова Джимми Батлера The South Florida Sun-Sentinel.



В нынешнем розыгрыше регулярного чепмпионата Национальной баскетбольной ассоциации Джимми Батлер принял участие в 34 матчах, набирая 20,3 очка, совершая 6,8 подбора и отдавая 6,4 результативной передачи за 34 минуты 24 секунды игрового времени.