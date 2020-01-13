Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Батлер выбрал 22-й номер в честь Таджа Гибсона

Батлер выбрал 22-й номер в честь Таджа Гибсона
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Майами» Джимми Батлер объяснил, почему при переходе в команду он выбрал 22-й номер, а не 21-й, под которым он играл на протяжении всей карьеры.

«Я выступал в одной команде с одним из самых классных парней, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Этот человек – Тадж Гибсон. Он научил меня очень многому.

Я выбираю номера в честь людей, которые вдохновляли меня когда-либо. Тадж – один из таких людей», — приводит слова Джимми Батлера The South Florida Sun-Sentinel.

В нынешнем розыгрыше регулярного чепмпионата Национальной баскетбольной ассоциации Джимми Батлер принял участие в 34 матчах, набирая 20,3 очка, совершая 6,8 подбора и отдавая 6,4 результативной передачи за 34 минуты 24 секунды игрового времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020