31 очко Богдановича и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:116, которая стала для них 9-й кряду.
Лидером по результативности в этой встрече стал хорватский форвард «Юты» Боян Богданович, который набрал 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 3 передачи. В составе «Вашингтона» — защитник Брэдли Бил (25 очков, 1 подбор и 4 передачи).
Дабл-даблом отметился центровой гостей Руди Гобер. В его коллекции 21 очко, 14 подборов и 2 передачи.
«Вашингтон Уизардс» (13-26) занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Юта Джаз» (27-12) – 3-е на Западе.
В другом матче «Нью-Йорк Никс» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв на домашнем паркете «Майами Хит» — 124-121.
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