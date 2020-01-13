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31 очко Богдановича и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Вашингтон»

31 очко Богдановича и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Юту Джаз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:116, которая стала для них 9-й кряду.

Лидером по результативности в этой встрече стал хорватский форвард «Юты» Боян Богданович, который набрал 31 очко, совершил 3 подбора и отдал 3 передачи. В составе «Вашингтона» — защитник Брэдли Бил (25 очков, 1 подбор и 4 передачи).

Дабл-даблом отметился центровой гостей Руди Гобер. В его коллекции 21 очко, 14 подборов и 2 передачи.

«Вашингтон Уизардс» (13-26) занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Юта Джаз» (27-12) – 3-е на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Дав. Бертанс - 18, Макрай - 16, Маинми - 15, Браун - 9, Смит - 9, Брайант - 8, Томас - 8, Бонга - 4, Пэйтон II - 4, Pasecniks, Вагнер, Майлз, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Юта Джаз: Богданович - 31, Кларксон - 23, Гобер - 21, Инглс - 20, Мудиэй - 14, О'Нил - 10, Ньянг - 6, Брэдли - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Митчелл, Они, Уильямс-Госс

В другом матче «Нью-Йорк Никс» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв на домашнем паркете «Майами Хит» — 124-121.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 121
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Барретт - 23, Нокс - 17, Баллок - 16, Гибсон - 14, Аллен - 10, Пэйтон - 10, Портис - 4, Дотсон - 2, Робинсон - 2, Браздейкис, Моррис, Нтиликина, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
Майами Хит: Батлер - 25, Нанн - 20, Джонсон - 19, Адебайо - 15, Хироу - 15, Робинсон - 11, Леонард - 7, Горан Драгич - 6, Джонс - 3, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
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