Результаты матчей НБА за 12 января 2020 года
12 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». На счету Йонаса Валанчюнаса («Мемфис») дабл-дабл: 31 очко, 19 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 122:102 в пользу «Гриззлиз».
«Торонто Рэпторс» на своей площадке уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Сержа Ибаки, который набрал 21 очко, собрал 14 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 105:104 в пользу «Сан-Антонио».
«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях проиграл «Денвер Наггетс», несмотря на 30 очков, 5 подборов и 4 передачи Кавая Леонарда. Окончательный счёт — 114:104 в пользу «Денвера».
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
116 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Дав. Бертанс - 18, Макрай - 16, Маинми - 15, Браун - 9, Смит - 9, Брайант - 8, Томас - 8, Бонга - 4, Пэйтон II - 4, Pasecniks, Вагнер, Майлз, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Юта Джаз: Богданович - 31, Кларксон - 23, Гобер - 21, Инглс - 20, Мудиэй - 14, О'Нил - 10, Ньянг - 6, Брэдли - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Митчелл, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 121
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Барретт - 23, Нокс - 17, Баллок - 16, Гибсон - 14, Аллен - 10, Пэйтон - 10, Портис - 4, Дотсон - 2, Робинсон - 2, Браздейкис, Моррис, Нтиликина, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
Майами Хит: Батлер - 25, Нанн - 20, Джонсон - 19, Адебайо - 15, Хироу - 15, Робинсон - 11, Леонард - 7, Горан Драгич - 6, Джонс - 3, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 31, Джексон - 21, Аллен - 11, Джонс - 11, Морант - 11, Мелтон - 10, Кларк - 9, Брукс - 7, Краудер - 5, Хилл - 4, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 34, Бёркс - 13, Пул - 13, Спеллмен - 12, Пэскелл - 10, Робинсон - 8, Эванс - 8, Грин - 3, Коли-Стайн - 1, Smailagic, Боумен, Карри, Ли, Луни, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Ибака - 21, Пауэлл - 20, Лоури - 16, Сиакам - 15, Холлис-Джефферсон - 9, Ануноби - 8, Буше - 7, Томас - 6, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Дэвис, Марк Газоль, Миллер, Эрнандес
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Гэй - 15, Уайт - 13, Олдридж - 11, Мюррей - 10, Миллз - 9, Форбс - 7, Белинелли - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 4, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 86
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Ирвинг - 21, Принс - 14, Джордан - 13, ЛеВерт - 13, Харрис - 11, Аллен - 10, Темпл - 8, Динуайдди - 7, Муса - 4, Куруч - 3, Чендлер - 3, Андерсон - 1, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Пинсон
Атланта Хоукс: Реддиш - 20, Бембри - 12, Лень - 10, Гудвин - 8, Картер - 8, Коллинс - 8, Хаертер - 8, Браун - 6, Джонс - 4, Хантер - 2, Watson, Краббе, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду, Янг
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Убре - 25, Эйтон - 18, Букер - 12, Бриджес - 10, Рубио - 10, Бэйнс - 8, Окобо - 8, Шарич - 5, Джонсон - 4, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Шарлотт Хорнетс: Бэйкон - 24, Грэм - 22, Зеллер - 15, Бриджес - 14, Розир - 5, Вашингтон - 4, Бийомбо - 3, Монк - 3, Батюм - 2, Franks, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Симмонс, Уильямс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Маррей - 19, Харрис - 15, Портер - 13, Моррис - 12, Грант - 11, Крэйг - 11, Пламли - 7, Бартон - 6, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Л. Уильямс - 26, Харрелл - 25, Беверли - 9, Зубац - 6, Харклесс - 6, Грин - 2, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Робинсон, Уолтон, Шамет
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