Результаты матчей НБА за 12 января 2020 года

12 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». На счету Йонаса Валанчюнаса («Мемфис») дабл-дабл: 31 очко, 19 подборов и 1 передача. Окончательный счёт — 122:102 в пользу «Гриззлиз».

«Торонто Рэпторс» на своей площадке уступил «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Сержа Ибаки, который набрал 21 очко, собрал 14 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 105:104 в пользу «Сан-Антонио».

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях проиграл «Денвер Наггетс», несмотря на 30 очков, 5 подборов и 4 передачи Кавая Леонарда. Окончательный счёт — 114:104 в пользу «Денвера».