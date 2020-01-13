Как прошёл первый день кубинца Сант-Роса в ЦСКА. Видео

В YouTube появилось видео, посвящённое первому рабочему дню в ЦСКА новичка «армейцев» кубинца Ховарда Сант-Роса.
«Я взволнован. И в Москве холодно. В каждом интервью я скажу, что здесь мороз.
Я очень рад находиться здесь и стать частью ЦСКА. У клуба великая история. Мне хочется в ней остаться и играть в Евролиге. Это была моя мечта с детства», — сказал баскетболист.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале ЦСКА.
Соглашение с Сант-Росом подписано до окончания сезона-2022/2023 с обоюдными опциями расторжения по истечении нынешнего сезона. На юниорском и любительском уровнях кубинский баскетболист начинал карьеру в Италии, а также в третьем дивизионе чемпионата Германии. Его первой командой, выступавшей в серьёзных турнирах, стал чешский «Нимбурк», в рядах которого он противостоял в том числе ЦСКА в матчах Единой лиги ВТБ, стал двукратным чемпионом страны и получил возможность показаться клубам НБА в Летней лиге в составе «Денвер Наггетс». В 2017-м Сант-Роос оказался в турецкой «Дарушшафаке» под началом Дэвида Блатта и стал одной из важных фигур команды на пути к победе в Еврокубке.
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