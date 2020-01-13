Главный тренер «Бруклина» прокомментировал возвращение Ирвинга после травмы

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон прокомментировал возвращение в строй одного из лидеров команды разыгрывающего Кайри Ирвинга, который оправился от травмы плеча и вышел на паркет впервые с середины ноября.

В матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» 27-летний Ирвинг набрал 21 очко, совершив 11 бросков с игры, 10 из которых достигли цели, и собрав 4 подбора. «Бруклин» на своей площадке победил «Атланту» со счётом 108:86.

«Сегодня у команды была уверенность в себе, чего нам не хватало во время неудачной серии. Ирвинг вернулся в подходящее время», — приводит слова Эткинсона ESPN.

Напомним, Кевин Дюрант, другой лидер «Бруклина», пропускает сезон-2019/2020 из-за травмы, полученной в ходе финальной серии минувшего сезона, когда он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», уступивший «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.