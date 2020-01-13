Ирвинг заявил, что намерен привести «Бруклин» к титулу

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Бруклин» на своей площадке обыграл «Атланту» со счётом 108:86, а Ирвинг набрал 21 очков, реализовав 10 бросков с игры из 11, и собрал 4 подбора. 27-летний баскетболист, восстановившийся после травмы плеча, вышел на паркет впервые с середины ноября 2019 года.

«Мы намерены сделать «Нетс» клубом чемпионского уровня. Мы хотим сделать это в ближайшие несколько лет.

Когда я завершу карьеру, эта культура должна здесь сохраниться. Для этого я здесь. Это моя долгосрочная цель», — приводит слова Ирвинга журналист Майкл Скотто в своём «твиттере».

Ирвинг смазал лишь один бросок с игры в первом матче после травмы