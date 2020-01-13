Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Во время баскетбольного матча школьных команд в Далласе открыли стрельбу, двое пострадали

Во время баскетбольного матча школьных команд в Далласе открыли стрельбу, двое пострадали
Баскетбол 0

Во время баскетбольного матча школьных команд в Далласе один из зрителей открыл стрельбу, сообщает Dallas News. Жертвами стали два человека — полицейский, получивший незначительно ранение, и 18-летний парень, получивший ранение в грудь и отправленный в больницу. Он перенёс операцию и находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл во время драки, случившейся на паркете. Стрелок сдался самостоятельно, им оказался неназванный 15-летний подросток. Полицейские продолжают расследование этого инцидента. Изначально предполагалось, что в организации преступления могли участвовать ещё по меньшей мере два человека. Им не будут предъявлены обвинения после того, как стрелок принял решение самостоятельно сдаться властям.

Мотивы стрелка пока неизвестны.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020