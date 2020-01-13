18,1% генеральных менеджеров команд Евролиги считают, что ЦСКА пройдёт в «Финал четырёх»

Евролига провела ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, в котором задала им наиболее интересные вопросы по текущему регулярному сезону, сообщает официальный сайт соревнований.



Так, 18,1% опрошенных считают, что московский ЦСКА попадёт в «Финал четырёх» Евролиги. Три команды набрали большее число голосов — 23,6% проголосовали за «Анадолу Эфес», по 22,2% — за испанские клубы «Реал Мадрид» и «Барселону».



Наиболее неудобным соперником генеральные менеджеры назвали мадридский «Реал», наиболее зрелищной командой — турецкий «Анадолу Эфес».



Удивившей командой 50% опрошенных назвали «Вильербан», а лучшим главным тренером назван Яннис Сферопулос, возглавляющий «Маккаби».