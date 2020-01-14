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30 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Шарлотт»

30 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:112.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 30 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 27 очков. Энтони Толливер оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 11 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девонте Грэм, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Пи Джей Вашингтон оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 подборов.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:112.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 27, Энтони - 17, Толливер - 16, Уайтсайд - 7, Бэйзмор - 5, Саймонс - 5, Трент-мл. - 5, Оар - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Хезонья, Худ
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 27, Розир - 25, Вашингтон - 20, Эрнангомес - 14, Батюм - 9, Бэйкон - 6, Зеллер - 6, Уильямс - 3, Бриджес - 2, Franks, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Монк, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 114
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Бьелица - 34, Фокс - 31, Багли III - 18, Хилд - 16, Барнс - 5, Джайлс - 4, Ариза - 2, Дедмон - 2, Guy, Богданович, Габриэль, Джеймс, Джеффрис, Джозеф, Суониган, Феррелл, Холмс
Орландо Мэджик: Вучевич - 26, Фурнье - 25, Гордон - 19, Фульц - 16, Ивунду - 8, Огастин - 6, Росс - 6, Бамба - 4, Берч - 4, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
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