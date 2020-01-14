30 очков Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:112.
Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 30 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 27 очков. Энтони Толливер оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 11 подборов.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девонте Грэм, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Пи Джей Вашингтон оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 подборов.
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:112.
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