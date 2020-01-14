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Результаты матчей НБА за 13 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 13 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

13 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома победил «Филадельфию Сиксерс». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 16 подборов и отдав 3 передачи. Окончательный счёт — 101:95 в пользу «Пэйсерс».

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Шай Жильжо-Александер («Оклахома») оформил трипл-дабл: 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 117:104 в пользу «Тандер».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Кливленд Кавальерс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 31 очко, сделал 2 подбора и отдал 8 передач. Его партнёр Дуайт Ховард сделал дабл-дабл: 21 очко, 15 подборов и 1 передача. Энтони Дэвис («Лейкерс») не играл из-за травмы спины. Окончательный счёт — 128:99 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 21, Уоррен - 21, Тёрнер - 14, Холидэй - 14, Сабонис - 10, Макдермотт - 8, Лэмб - 4, Макконнел - 4, Холидей - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 24, Ричардсон - 23, Харрис - 15, Хорфорд - 10, Нето - 7, Тибулл - 6, Скотт - 5, Коркмаз - 3, Pelle - 2, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Смит, Эмбиид, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 117
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Детройт Пистонс: Роуз - 23, Вуд - 18, Думбуйа - 16, Михайлюк - 13, Браун - 12, Драммонд - 11, Галлоуэй - 8, Моррис - 7, Мейкер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Снелл, Томас, Фрейзер
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 25, Мелли - 20, Болл - 17, Мур - 16, Джексон - 13, Харт - 11, Хэйс - 8, Александер-Уолкер - 5, Читэм - 2, Williamson, Грэй, Ингрэм, Миллер, Редик, Уильямс, Фэйворс, Холидей
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 101
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Браун - 19, Кантер - 15, Уокер - 14, Смарт - 12, Уильямс - 11, Уонамэйкер - 9, Хэйворд - 8, Лэнгфорд - 2, Пуарье - 2, Waters, Грин, Оджелей, Тайс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Янг - 17, Саторански - 12, Гэффорд - 10, Данн - 9, Маркканен - 9, Уайт - 6, Валентайн - 5, Хатчинсон - 2, Харрисон - 1, Mokoka, Арчидиаконоу, Картер, Корнет, Портер, Страс, Фелисио
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Reid - 20, Ковингтон - 18, Напьер - 16, Калвер - 14, Уиггинс - 10, Окоги - 6, Тиг - 6, Дьенг - 5, Вонле - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Грэм - 2, Белл, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 30, Жильжо-Александер - 20, Фергюсон - 14, Шрёдер - 14, Адамс - 13, Мускала - 11, Пол - 10, Диалло - 2, Надер - 2, Базли - 1, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Ноэль, Паттон
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 114
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Бьелица - 34, Фокс - 31, Багли III - 18, Хилд - 16, Барнс - 5, Джайлс - 4, Ариза - 2, Дедмон - 2, Guy, Богданович, Габриэль, Джеймс, Джеффрис, Джозеф, Суониган, Феррелл, Холмс
Орландо Мэджик: Вучевич - 26, Фурнье - 25, Гордон - 19, Фульц - 16, Ивунду - 8, Огастин - 6, Росс - 6, Бамба - 4, Берч - 4, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 27, Энтони - 17, Толливер - 16, Уайтсайд - 7, Бэйзмор - 5, Саймонс - 5, Трент-мл. - 5, Оар - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Хезонья, Худ
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 27, Розир - 25, Вашингтон - 20, Эрнангомес - 14, Батюм - 9, Бэйкон - 6, Зеллер - 6, Уильямс - 3, Бриджес - 2, Franks, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Монк, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 99
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ховард - 21, Брэдли - 12, Кузма - 11, Грин - 10, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Дэниэлс - 8, Кук - 7, Дадли - 5, Макги - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Рондо
Кливленд Кавальерс: Лав - 21, Томпсон - 17, Гарлэнд - 16, Секстон - 16, Осман - 15, Хенсон - 7, Маккинни - 2, Уэйд - 2, Кук - 1, Найт - 1, Экзам - 1, Windler, Деллаведова, Жижич, Нэнс, Портер
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