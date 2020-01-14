Результаты матчей НБА за 13 января 2020 года

13 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома победил «Филадельфию Сиксерс». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 16 подборов и отдав 3 передачи. Окончательный счёт — 101:95 в пользу «Пэйсерс».

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». Шай Жильжо-Александер («Оклахома») оформил трипл-дабл: 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 117:104 в пользу «Тандер».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке выиграл у «Кливленд Кавальерс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 31 очко, сделал 2 подбора и отдал 8 передач. Его партнёр Дуайт Ховард сделал дабл-дабл: 21 очко, 15 подборов и 1 передача. Энтони Дэвис («Лейкерс») не играл из-за травмы спины. Окончательный счёт — 128:99 в пользу «Лейкерс».