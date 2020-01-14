«Нижний Новгород» подписал 28-летнего американца Паркса

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 28-летним американским центровым Тереллом Парксом, чей рост составляет 203 см. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Сезон-2019/2020 Паркс начал в греческом клубе «Лариса». Его средние показатели — 11,8 очка, 8,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата за 23 минуты игрового времени.

«После ухода Алека Брауна «Нижнему Новгороду» явно не хватало качественной игры в трёхсекундной зоне. Давали шанс российским игрокам на этой позиции, однако не могу сказать, что они воспользовались им должным образом.

Именно поэтому решили пригласить легионера, чтобы он помог в передней линии. Надеюсь, что Терелл Паркс усилит нашу игру», — цитирует генерального менеджера «Нижнего Новгорода» Сергея Панова пресс-служба клуба.