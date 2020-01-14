Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нижний Новгород» подписал 28-летнего американца Паркса

«Нижний Новгород» подписал 28-летнего американца Паркса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 28-летним американским центровым Тереллом Парксом, чей рост составляет 203 см. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Сезон-2019/2020 Паркс начал в греческом клубе «Лариса». Его средние показатели — 11,8 очка, 8,5 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата за 23 минуты игрового времени.

«После ухода Алека Брауна «Нижнему Новгороду» явно не хватало качественной игры в трёхсекундной зоне. Давали шанс российским игрокам на этой позиции, однако не могу сказать, что они воспользовались им должным образом.

Именно поэтому решили пригласить легионера, чтобы он помог в передней линии. Надеюсь, что Терелл Паркс усилит нашу игру», — цитирует генерального менеджера «Нижнего Новгорода» Сергея Панова пресс-служба клуба.

Швед и Курбанов против Джеймса и Тиммы. «Чемпионат» сделал выбор на МВЗ-2020
Голосование журналистов открыто. На ваших глазах делаем свой выбор и пытаемся его аргументировать.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020