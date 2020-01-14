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Фойгтман набрал 1000-е очко в Евролиге

Фойгтман набрал 1000-е очко в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Центровой ЦСКА Йоханесс Фойгтман уже в первой четверти матча Евролиги с «Реалом» отметился точным попадание из-за дуги. Благодаря этому 27-летний немецкий баскетболист достиг отметки в 1000 набранных очков в Евролиге в карьере.

Если он в этой встрече наберёт ещё три очка, то переместится на 186-е место среди самых результативных игроков в истории Евролиги. Интересно, что на 185-м месте расположился одноклубник Фойгтмана Никита Курбанов, у которого перед матчем с «Реалом» было 1011 очков за всю карьеру в Евролиге. И Курбанов, и Фойгтман вышли на матч с «Басконией» в стартовой пятёрке.

Отметим, что по итогам первой четверти встречи ЦСКА и «Реала» «армейцы» проигрывали мадридцам семь очков — 14:21.

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