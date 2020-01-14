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ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги

ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».

Команда из Испании здорово начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке ЦСКА продолжил показывать слабый процент реализации, и на большое перерыв команды ушли при счёте 33:26 в пользу «Реала».

Во второй половине матча «армейцы» сумели прибавить и к концу третьей четверти сравняли счёт — 43:43. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса продолжили наращивать темп и в итоге одержали победу со счётом 60:55.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Реала» 14 очков — на счету Трэя Томпкинса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
14 января 2020, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
60 : 55
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ЦСКА: Джеймс - 19, Хиллиард - 14, Хайнс - 10, Курбанов - 4, Куфос - 4, Сент-Рос - 4, Фойгтман - 3, Боломбой - 2, Антонов, Бейкер, Воронцевич, Ухов
Реал Мадрид: Томпкинс - 14, Кампаццо - 11, Лапровиттола - 8, Микки - 5, Дек - 4, Козёр - 3, Рейес - 3, Тэйлор - 3, Кэрролл - 2, Тавареш - 2, Льюль, Межри
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