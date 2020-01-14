ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги
В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».
Команда из Испании здорово начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке ЦСКА продолжил показывать слабый процент реализации, и на большое перерыв команды ушли при счёте 33:26 в пользу «Реала».
Во второй половине матча «армейцы» сумели прибавить и к концу третьей четверти сравняли счёт — 43:43. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса продолжили наращивать темп и в итоге одержали победу со счётом 60:55.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Реала» 14 очков — на счету Трэя Томпкинса.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
14 января 2020, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
60 : 55
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
ЦСКА: Джеймс - 19, Хиллиард - 14, Хайнс - 10, Курбанов - 4, Куфос - 4, Сент-Рос - 4, Фойгтман - 3, Боломбой - 2, Антонов, Бейкер, Воронцевич, Ухов
Реал Мадрид: Томпкинс - 14, Кампаццо - 11, Лапровиттола - 8, Микки - 5, Дек - 4, Козёр - 3, Рейес - 3, Тэйлор - 3, Кэрролл - 2, Тавареш - 2, Льюль, Межри
Читайте также
- 14 января 2020
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
20:33
-
19:33
-
18:34
-
17:12
-
15:01
-
13:00
-
12:34
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
Партнерский контент