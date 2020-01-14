ЦСКА победил «Реал» в матче 19-го тура Евролиги

В Москве завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мадридский «Реал».

Команда из Испании здорово начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке ЦСКА продолжил показывать слабый процент реализации, и на большое перерыв команды ушли при счёте 33:26 в пользу «Реала».

Во второй половине матча «армейцы» сумели прибавить и к концу третьей четверти сравняли счёт — 43:43. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса продолжили наращивать темп и в итоге одержали победу со счётом 60:55.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Реала» 14 очков — на счету Трэя Томпкинса.