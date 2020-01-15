37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 126:100.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. Ар Джей Барретт записал в свой актив 22 очка.

«Милуоки» одержал четвёртую победу кряду. «Нью-Йорк» потерпел шестое поражение за последние семь игр.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счётом 123:110.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».