37 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 126:100.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Яннис Адетокунбо, набравший 37 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. Ар Джей Барретт записал в свой актив 22 очка.
«Милуоки» одержал четвёртую победу кряду. «Нью-Йорк» потерпел шестое поражение за последние семь игр.
В параллельном матче «Атланта Хоукс» на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счётом 123:110.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Миддлтон - 17, Ильясова - 14, Бледсо - 11, Дивинченцо - 9, Корвер - 8, Браун - 7, Лопес - 7, Мэттьюз - 6, Хилл - 6, Уилсон - 4, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Барретт - 22, Портис - 20, Нокс - 10, Аллен - 9, Робинсон - 7, Баллок - 3, Пэйтон - 2, Трир - 2, Эллингтон - 2, Wooten, Браздейкис, Гибсон, Дотсон, Моррис, Нтиликина, Смит
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 110
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 36, Хаертер - 23, Коллинс - 22, Хантер - 15, Джонс - 11, Бембри - 5, Гудвин - 5, Реддиш - 4, Краббе - 2, Watson, Браун, Картер, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Финикс Санз: Букер - 39, Эйтон - 20, Бриджес - 15, Убре - 11, Джонсон - 9, Бэйнс - 4, Джонсон - 4, Картер - 4, Шарич - 4, Jerome, Lecque, Диалло, Камински, Окобо, Рубио, Харпер
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