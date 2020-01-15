43 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Вестминстере и завершилась победой хозяев со счётом 128:103.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 43 очка. Ивица Зубац оформил дабл-дабил из 12 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 97:124.