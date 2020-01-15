43 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Кливленд»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Вестминстере и завершилась победой хозяев со счётом 128:103.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Кавай Леонард, набравший 43 очка. Ивица Зубац оформил дабл-дабил из 12 очков и 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.
Таким образом, «Клипперс» одержал третью победу за последние четыре игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В параллельном матче «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 97:124.
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 43, Л. Уильямс - 24, Зубац - 12, Харрелл - 12, Шамет - 12, Беверли - 10, Робинсон - 7, Харклесс - 6, Макгрудер - 2, Coffey, Грин, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Уолтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Осман - 21, Гарлэнд - 14, Деллаведова - 14, Хенсон - 10, Маккинни - 7, Уэйд - 6, Кук - 4, Экзам - 2, Windler, Жижич, Лав, Найт, Нэнс, Портер, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 17, Пэскелл - 16, Расселл - 13, Робинсон - 13, Бёркс - 10, Спеллмен - 10, Коли-Стайн - 8, Smailagic - 5, Грин - 5, Боумен, Карри, Ли, Луни, Томпсон, Эванс
Даллас Маверикс: Пауэлл - 21, Дончич - 20, Марьянович - 13, Хардуэй-младший - 12, Бареа - 11, Клебер - 11, Карри - 9, Райт - 7, Брансон - 6, Джексон - 6, Финни-Смит - 6, Cleveland - 2, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Порзингис
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