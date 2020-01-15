На ESPN показали, как изменилась НБА за 18 лет. Фото

ESPN опубликовала в «Фейсбуке» изображение, на котором можно посмотреть, как изменились бросковые предпочтения команд Национальной баскетбольной ассоциации за последние 18 лет.

На изображении представлены тепловые карты наиболее популярных мест для бросков: слева — в сезоне-2001/2002, справа — в сезоне-2019/2020. Если 18 лет назад команды НБА в основном предпочитали атаковать кольцо с ближней и средней дистанции, а трёхочковых бросков было сравнительно немного, то в настоящее время игроки стали уделять гораздо больше внимания броскам из-за дуги.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «фейсбуке» NBA on ESPN.

В текущем сезоне турнирную таблицу Восточной конференции возглавляет «Милуоки Бакс», а на Западе лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс».