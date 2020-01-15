Главный тренер «Денвера» согласился помочь Сербии в квалификации на Олимпиаду-2020

Федерация баскетбола Сербии объявила, что главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун согласился работать с сербской сборной на предстоящем олимпийском отборочном турнире в Белграде. Мэлоун присоединится к сборной Сербии после завершения розыгрыша плей-офф НБА, сообщает Eurohoops.

Должность Мэлоуна не указана в заявлении федерации, однако предполагается, что он будет работать в качестве консультанта главного тренера сборной Игора Кокошкова.

Соперниками сборной Сербии в групповом турнире квалификации на Олимпиаду будут команды Доминиканской Республики и Новой Зеландии. 24 июня сербы сыграют с Новой Зеландией, а днём позже — с Доминиканской Республикой.