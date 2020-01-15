Главный тренер «Денвера» согласился помочь Сербии в квалификации на Олимпиаду-2020
Федерация баскетбола Сербии объявила, что главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун согласился работать с сербской сборной на предстоящем олимпийском отборочном турнире в Белграде. Мэлоун присоединится к сборной Сербии после завершения розыгрыша плей-офф НБА, сообщает Eurohoops.
Должность Мэлоуна не указана в заявлении федерации, однако предполагается, что он будет работать в качестве консультанта главного тренера сборной Игора Кокошкова.
Соперниками сборной Сербии в групповом турнире квалификации на Олимпиаду будут команды Доминиканской Республики и Новой Зеландии. 24 июня сербы сыграют с Новой Зеландией, а днём позже — с Доминиканской Республикой.
Читайте также
- 15 января 2020
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32
-
22:33
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
20:33
-
19:33
-
18:34
-
17:12
-
15:01
-
13:00
-
12:34
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
Партнерский контент