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Главный тренер «Денвера» согласился помочь Сербии в квалификации на Олимпиаду-2020

Главный тренер «Денвера» согласился помочь Сербии в квалификации на Олимпиаду-2020
Баскетбол / НБА 0

Федерация баскетбола Сербии объявила, что главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун согласился работать с сербской сборной на предстоящем олимпийском отборочном турнире в Белграде. Мэлоун присоединится к сборной Сербии после завершения розыгрыша плей-офф НБА, сообщает Eurohoops.

Должность Мэлоуна не указана в заявлении федерации, однако предполагается, что он будет работать в качестве консультанта главного тренера сборной Игора Кокошкова.

Соперниками сборной Сербии в групповом турнире квалификации на Олимпиаду будут команды Доминиканской Республики и Новой Зеландии. 24 июня сербы сыграют с Новой Зеландией, а днём позже — с Доминиканской Республикой.

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