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19 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Перистери»

19 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Перистери»
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл греческий «Перистери» в матче Лиги чемпионов ФИБА.

Нижегородцы с первой четверти захватили инициативу в матче, выиграв игровой отрезок с разницей 5 очков. Вторая четверть также осталась за российской командой — к большому перерыву «Нижний Новгород» вёл в матче со счётом 45:38.

Однако в третьей четверти гостям удалось полностью отыграть отставание и выйти вперёд с минимальным преимуществом — 25:17 в пользу «Перистери» в третьей десятиминутке и 63:62 перед решающей четвертью. В заключительной четверти нижегородцам удалось совершить рывок и выиграть матч. Итоговый счёт встречи — 80:76 (23:18, 22:20, 17:25, 20:13) в пользу нижегородцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Дженкинс, набравший 19 очков. В составе гостей 18 очков набрал Яник Морейра.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 11-й тур
15 января 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
82 : 76
Перистери
Перистери, Греция
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Браун, Ганькевич, Дженкинс, Жбанов, Комолов, Паркс, Стребков, Уиллис, Чадов
Перистери: Аграванис, Блейк, Василопулос, Гонтикас, Грэй, Казинс, Карампелас, Мозес, Морейра, Салустрос, Скордилис, Хэтчер
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