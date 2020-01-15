19 очков Дженкинса помогли «Нижнему Новгороду» обыграть «Перистери»

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл греческий «Перистери» в матче Лиги чемпионов ФИБА.
Нижегородцы с первой четверти захватили инициативу в матче, выиграв игровой отрезок с разницей 5 очков. Вторая четверть также осталась за российской командой — к большому перерыву «Нижний Новгород» вёл в матче со счётом 45:38.
Однако в третьей четверти гостям удалось полностью отыграть отставание и выйти вперёд с минимальным преимуществом — 25:17 в пользу «Перистери» в третьей десятиминутке и 63:62 перед решающей четвертью. В заключительной четверти нижегородцам удалось совершить рывок и выиграть матч. Итоговый счёт встречи — 80:76 (23:18, 22:20, 17:25, 20:13) в пользу нижегородцев.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Дженкинс, набравший 19 очков. В составе гостей 18 очков набрал Яник Морейра.
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