Плаза — о матче с «Басконией»: игроки заслужили эту победу больше меня

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных над «Басконией» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы ожидали, что это будет тяжелая игра. Мы — и я, и мой тренерский штаб — знали их изначально, знали их характер, характер игроков и клуба. Мы также знали, что они обыграли «Барселону», разгромили «Гран-Канарию» и пытаются прийти в форму. Но мы показали свое лучшее лицо в защите, удержали их ниже 70 очков, и это означает, что команда понимает: защита может сделать все, все идет от защиты.
Впрочем, 21 потеря — это слишком много, некоторые из этих потерь были невынужденными, возможно, потому что мы торопились. Но, в любом случае, хорошо победить дома, потому что последняя победа была в «Юбилейном». Было бы хорошо продолжить второй раунд в таком духе. Игроки это заслужили, и заслужили, возможно, даже больше меня», — приводит слова Плазы официальный сайт команды.
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