«Индиана» обыграла «Миннесоту», у Сабониса – дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:99.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарретт Калвер, набравший 17 очков. Горгуи Дьенг оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» в домашнем матче уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 121:130. «Чикаго Буллз» в свою очередь дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 115:106.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Калвер - 17, Бэйтс-Диоп - 15, Дьенг - 15, Ковингтон - 14, Уиггинс - 10, Тиг - 9, Вонле - 6, Грэм - 5, Напьер - 4, Reid - 2, Окоги - 2, Белл, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 29, Брогдон - 21, Макдермотт - 14, Уоррен - 12, Лэмб - 9, Тёрнер - 7, Холидэй - 6, Макконнел - 4, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 21, Мускала - 17, Пол - 16, Базли - 8, Паттон - 4, Диалло - 3, Адамс - 2, Фергюсон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Надер, Ноэль
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ануноби - 21, Сиакам - 21, Лоури - 17, Ибака - 15, Марк Газоль - 15, Дэвис - 12, Маккоу - 6, Watson, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Саторански - 18, Янг - 18, Маркканен - 13, Хатчинсон - 11, Корнет - 10, Уайт - 10, Гэффорд - 2, Данн - 2, Харрисон - 1, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Картер, Портер, Страс, Фелисио
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Макрай - 16, Дав. Бертанс - 12, Томас - 12, Pasecniks - 10, Пэйтон II - 10, Маинми - 8, Бонга - 5, Брайант - 5, Смит - 5, Браун, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
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