«Индиана» обыграла «Миннесоту», у Сабониса – дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 104:99.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарретт Калвер, набравший 17 очков. Горгуи Дьенг оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» в домашнем матче уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 121:130. «Чикаго Буллз» в свою очередь дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 115:106.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».