«Лейкерс» проиграли «Орландо», прервав 9-матчевую победную серию, у Леброна – дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 119:118.

Самым результативным в составе победителей стал Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 результативных передач.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Куинн Кук, набравший 22 очка. Леброн Джеймс оформил трип-дабл из 19 очков и 19 передач.

«Лейкерс прервали девятиматчевую победную серию. «Орландо» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Орландо Мэджик» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».