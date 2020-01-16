«Лейкерс» проиграли «Орландо», прервав 9-матчевую победную серию, у Леброна – дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 119:118.
Самым результативным в составе победителей стал Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 результативных передач.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Куинн Кук, набравший 22 очка. Леброн Джеймс оформил трип-дабл из 19 очков и 19 передач.
«Лейкерс прервали девятиматчевую победную серию. «Орландо» в свою очередь одержал четвёртую победу за последние пять игр.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Орландо Мэджик» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Кук - 22, Джеймс - 19, Дэниэлс - 17, Колдуэлл-Поуп - 17, Макги - 14, Грин - 11, Ховард - 9, Кузма - 4, Дадли - 3, Брэдли - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Карузо, Рондо
Орландо Мэджик: Гордон - 21, Фульц - 21, Вучевич - 19, Ивунду - 19, Росс - 15, Кларк - 10, Джонсон - 9, Бамба - 5, Law, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Картер-Уильямс, Огастин, Фразьер, Фурнье
Читайте также
- 16 января 2020
-
09:20
-
09:04
-
08:58
-
08:38
-
08:11
-
06:48
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32
Партнерский контент