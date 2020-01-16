Результаты матчей НБА за 15 января 2020 года

15 января состоялось 10 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Торонто Рэпторс» в гостях победил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на дабл-дабл Криса Пола, который набрал 16 очков, собрал 5 подборов и отдал 11 передач. Окончательный счёт — 130:121 в пользу «Торонто».
«Хьюстон Рокетс» дома уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 31 очко, 11 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 117:107 в пользу «Портленда».
«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл: 25 очков, 15 подборов и 17 передач. Окончательный счёт — 127:123 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Орландо Мэджик», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса, который набрал 19 очков, сделал 3 подбора и отдал 18 передач. Его партнёр Энтони Дэвис не играл из-за травмы спины. Маркелл Н'Гаи Фульц («Орландо») оформил трипл-дабл: на его счету 21 очко, 11 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 119:118 в пользу «Мэджик».
- 16 января 2020
-
09:20
-
09:04
-
08:58
-
08:38
-
08:11
-
06:48
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32