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Результаты матчей НБА за 15 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 15 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

15 января состоялось 10 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Торонто Рэпторс» в гостях победил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на дабл-дабл Криса Пола, который набрал 16 очков, собрал 5 подборов и отдал 11 передач. Окончательный счёт — 130:121 в пользу «Торонто».

«Хьюстон Рокетс» дома уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 31 очко, 11 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 117:107 в пользу «Портленда».

«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл: 25 очков, 15 подборов и 17 передач. Окончательный счёт — 127:123 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Орландо Мэджик», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса, который набрал 19 очков, сделал 3 подбора и отдал 18 передач. Его партнёр Энтони Дэвис не играл из-за травмы спины. Маркелл Н'Гаи Фульц («Орландо») оформил трипл-дабл: на его счету 21 очко, 11 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 119:118 в пользу «Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 34, Симмонс - 20, Коркмаз - 15, Ричардсон - 15, Хорфорд - 14, Эннис - 6, Тибулл - 5, Pelle - 4, Нето - 4, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Скотт, Смит, Эмбиид
Бруклин Нетс: Динуайдди - 26, Аллен - 17, Принс - 15, Ирвинг - 14, ЛеВерт - 12, Чендлер - 10, Харрис - 6, Джордан - 4, Луваву-Кабарро - 2, Андерсон, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон, Темпл
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Хэйворд - 25, Браун - 24, Уокер - 19, Тайс - 9, Уонамэйкер - 9, Кантер - 6, Грин - 4, Смарт - 3, Лэнгфорд - 2, Оджелей - 2, Waters, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Детройт Пистонс: Думбуйа - 24, Моррис - 23, Роуз - 22, Михайлюк - 21, Драммонд - 13, Снелл - 6, Браун - 4, Вуд - 2, Фрейзер - 1, King, Боун, Галлоуэй, Гриффин, Джексон, Кеннард, Мейкер, Томас
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Нанн - 33, Горан Драгич - 17, Адебайо - 14, Батлер - 12, Робинсон - 11, Джонс - 7, Леонард - 7, Джонсон - 5, Alexander, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Миллз - 21, Олдридж - 12, Уайт - 11, Форбс - 11, Лайлз - 4, Мюррей - 4, Гэй - 3, Poeltl - 2, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 130
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 25, Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 21, Мускала - 17, Пол - 16, Базли - 8, Паттон - 4, Диалло - 3, Адамс - 2, Фергюсон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Надер, Ноэль
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 23, Ануноби - 21, Сиакам - 21, Лоури - 17, Ибака - 15, Марк Газоль - 15, Дэвис - 12, Маккоу - 6, Watson, Бриссетт, Буше, Ванвлит, Джонсон, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Калвер - 17, Бэйтс-Диоп - 15, Дьенг - 15, Ковингтон - 14, Уиггинс - 10, Тиг - 9, Вонле - 6, Грэм - 5, Напьер - 4, Reid - 2, Окоги - 2, Белл, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 29, Брогдон - 21, Макдермотт - 14, Уоррен - 12, Лэмб - 9, Тёрнер - 7, Холидэй - 6, Макконнел - 4, Битадзе - 2, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Саторански - 18, Янг - 18, Маркканен - 13, Хатчинсон - 11, Корнет - 10, Уайт - 10, Гэффорд - 2, Данн - 2, Харрисон - 1, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Картер, Портер, Страс, Фелисио
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Макрай - 16, Дав. Бертанс - 12, Томас - 12, Pasecniks - 10, Пэйтон II - 10, Маинми - 8, Бонга - 5, Брайант - 5, Смит - 5, Браун, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 86
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Портер - 19, Пламли - 15, Грант - 14, Бартон - 13, Дозьер - 12, Йокич - 12, Маррей - 5, Крэйг - 4, Моррис - 4, Чанчар - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Миллсэп, Харрис, Эрнангомес
Шарлотт Хорнетс: Розир - 20, Бриджес - 14, Вашингтон - 14, Грэм - 14, Зеллер - 11, Эрнангомес - 5, Бийомбо - 4, Бэйкон - 2, Мартин - 2, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Монк, Симмонс, Спалдинг, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 31, Гордон - 20, Маклемор - 17, Капела - 14, Харден - 13, Хаус - 7, Такер - 3, Риверс - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 25, Макколлум - 24, Уайтсайд - 18, Энтони - 18, Бэйзмор - 12, Толливер - 8, Литтл - 5, Трент-мл. - 5, Саймонс - 2, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Барнс - 25, Хилд - 25, Багли III - 12, Бьелица - 11, Феррелл - 9, Джозеф - 7, Джайлс - 4, Ариза - 3, Guy, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Холмс
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Карри - 21, Хардуэй-младший - 18, Пауэлл - 17, Финни-Смит - 15, Клебер - 14, Райт - 8, Джексон - 7, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Кук - 22, Джеймс - 19, Дэниэлс - 17, Колдуэлл-Поуп - 17, Макги - 14, Грин - 11, Ховард - 9, Кузма - 4, Дадли - 3, Брэдли - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэвис, Казинс, Карузо, Рондо
Орландо Мэджик: Гордон - 21, Фульц - 21, Вучевич - 19, Ивунду - 19, Росс - 15, Кларк - 10, Джонсон - 9, Бамба - 5, Law, Айзек, Амину, Берч, Джефферсон, Картер-Уильямс, Огастин, Фразьер, Фурнье
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