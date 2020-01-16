Результаты матчей НБА за 15 января 2020 года

15 января состоялось 10 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Торонто Рэпторс» в гостях победил «Оклахома-Сити Тандер», несмотря на дабл-дабл Криса Пола, который набрал 16 очков, собрал 5 подборов и отдал 11 передач. Окончательный счёт — 130:121 в пользу «Торонто».

«Хьюстон Рокетс» дома уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука, на счету которого 31 очко, 11 подборов и 12 передач. Итоговый счёт — 117:107 в пользу «Портленда».

«Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл: 25 очков, 15 подборов и 17 передач. Окончательный счёт — 127:123 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Орландо Мэджик», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса, который набрал 19 очков, сделал 3 подбора и отдал 18 передач. Его партнёр Энтони Дэвис не играл из-за травмы спины. Маркелл Н'Гаи Фульц («Орландо») оформил трипл-дабл: на его счету 21 очко, 11 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 119:118 в пользу «Мэджик».