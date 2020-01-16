Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на отборочные игры Евробаскета

Тренерский штаб мужской национальной команды объявил расширенный состав на стартовые отборочные игры Евробаскета-2021, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.



В список вошли 24 баскетболиста:



защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, возраст на начало сбора — 32 года, рост — 189 см), Максим Григорьев («Парма», Пермский край, 29 лет, 196 см), Вячеслав Зайцев («Химки», Московская область, 30 лет, 190 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см), Дмитрий Хвостов («Зенит», Санкт-Петербург, 30 лет, 190 см), Алексей Швед («Химки», 31 год, 198 см);



форварды: Семён Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск, 28 лет, 207 см), Евгений Валиев («Парма», 29 лет, 205 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», 28 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см), Сергей Карасёв («Химки», 26 лет, 201 см), Никита Михайловский («Автодор», Саратов, 19 лет, 201 см), Владислав Трушкин («Зенит», 26 лет, 201 см);



центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, 26 лет, 204 см), Артём Забелин («Парма», 32 года, 215 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).