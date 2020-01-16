Базаревич: список не окончательный, есть ещё несколько игроков, за которыми следим

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что расширенный состав на стартовые отборочные игры Евробаскета-2021 не является окончательным.
«Вызывая игроков на этот сбор, мы понимаем, что параллельно пройдут матчи Евролиги с участием ЦСКА, «Химок» и «Зенита». Будем консультироваться с клубами на тему того, кого они смогут отпустить, кого не смогут. До начала февраля у нас есть время, чтобы получить понимание на этот счёт и скорректировать список. Пока он выглядит так, но он не окончательный. Есть ещё несколько игроков, за которыми следим», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Напомним, в расширенный список баскетболистов сборной России на отборочные матчи Евробаскета-2021 вошли 24 игрока.
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