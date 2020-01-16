Швед прокомментировал победу «Химок» над «Реалом»

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Лидер российской команды стал одним из героев встречи, оформив дабл-дабл из 21 очка и 13 передач.
«Реал» — очень сильная команда. Мы же в принципе сыграли так, как должны были, и победили. Знаем, как «Реал» любит бежать, они играют очень быстро, забивают много трёхочковых, поэтому мы старались не дать им выбросить открытые броски. Может быть, под конец расслабились, а в целом проделали отличную работу. Плюс не дали подобрать их большим игрокам. Впереди матч с «Басконией», которую тренирует хорошо знакомый нам Душко Иванович. Мы провели с ним полтора года и знаем, как он любит играть и в нападении, и в защите. Однако о «Басконии» думать пока рано, ещё предстоит матч с «Енисеем», — приводит слова Шведа официальный сайт «Химок».
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