Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

49 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Юту», у Митчелла – 46 очков

49 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Юту», у Митчелла – 46 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 138:132.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, набрав 49 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Донован Митчелл, набравший 46 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

«Нью-Орлеан» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Юта» в свою очередь одержала 11-ю победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта Джаз» встретится с «Сакраменто Кингз».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 132
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 49, Фэйворс - 21, Мур - 16, Александер-Уолкер - 12, Джексон - 10, Харт - 9, Хэйс - 9, Мелли - 7, Болл - 5, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Холидей, Читэм
Юта Джаз: Митчелл - 46, Богданович - 26, Гобер - 17, Кларксон - 15, Инглс - 12, О'Нил - 9, Мудиэй - 3, Tucker - 2, Брэдли - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020