49 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Юту», у Митчелла – 46 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 138:132.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, набрав 49 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Донован Митчелл, набравший 46 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.
«Нью-Орлеан» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Юта» в свою очередь одержала 11-ю победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта Джаз» встретится с «Сакраменто Кингз».
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 132
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 49, Фэйворс - 21, Мур - 16, Александер-Уолкер - 12, Джексон - 10, Харт - 9, Хэйс - 9, Мелли - 7, Болл - 5, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Холидей, Читэм
Юта Джаз: Митчелл - 46, Богданович - 26, Гобер - 17, Кларксон - 15, Инглс - 12, О'Нил - 9, Мудиэй - 3, Tucker - 2, Брэдли - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
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