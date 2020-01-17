49 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Юту», у Митчелла – 46 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 138:132.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, набрав 49 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Донован Митчелл, набравший 46 очков. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

«Нью-Орлеан» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Юта» в свою очередь одержала 11-ю победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Юта Джаз» встретится с «Сакраменто Кингз».