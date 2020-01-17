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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бостон», у Уокера – 40 очков

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бостон», у Уокера – 40 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:123.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 121:98.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 23, Дивинченцо - 19, Лопес - 16, Хилл - 13, Бледсо - 9, Ильясова - 8, Корвер - 8, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Лопес, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Бостон Селтикс: Уокер - 40, Смарт - 24, Тейтум - 17, Тайс - 12, Кантер - 9, Хэйворд - 7, Оджелей - 6, Уильямс - 4, Грин - 2, Уонамэйкер - 2, Waters, Браун, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 121
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Моррис - 17, Робинсон - 12, Пэйтон - 8, Барретт - 7, Нокс - 7, Дотсон - 6, Гибсон - 5, Портис - 5, Аллен - 3, Нтиликина - 2, Wooten, Баллок, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
Финикс Санз: Букер - 29, Эйтон - 26, Рубио - 25, Шарич - 11, Джонсон - 10, Бриджес - 7, Бэйнс - 5, Картер - 3, Окобо - 3, Диалло - 2, Jerome, Lecque, Owens, Джонсон, Камински, Убре, Харпер
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