Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бостон», у Уокера – 40 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:123.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 121:98.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».