«Уровень «Финала четырёх». Карасёв — о похвале Куртинайтиса после победы над «Реалом»

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в матче Евролиги. Подмосковный клуб дома победил мадридцев со счётом 102:94.

«Несмотря на то что «Реал» забил 94, мы победили в этой встрече благодаря защите и агрессии. У многих ребят по 3-4 фола. Это показывает, что мы были агрессивны в борьбе. У нас здорово получалось гонять мяч, движение было отличное. Много ребят набрали больше 10 очков.

Тренер поздравил нас и сказал, что мы показали уровень «Финала четырёх». Могут ли «Химки» играть так с каждой командой? Конечно. Мы можем играть так в каждой встрече. Всё зависит от нас. Если мы выкладываемся на все сто, нам по силам любая команда.

Игра Шведа? Можно просто взглянуть на статистику. У него коэффициент полезности 31 при 21 набранном очке. Люди с 30 очками получают 15. С Лёхой очень здорово играть, когда он агрессивен. Он великолепно видит площадку», — цитирует Карасёва «Матч ТВ».