Тайсон Чендлер: я должен был бы завершить карьеру в «Далласе»

37-летний центровой Тайсон Чендлер, выступающий в составе «Хьюстон Рокетс», признался, что хотел бы завершить карьеру в «Даллас Маверикс», команде, с которой он завоевал титул чемпиона.

«Думаю ли я о „Далласе“ в контексте „что было бы, если“? Да, конечно. Моё чемпионство с этой командой значит многое, я храню свой перстень. Если вы спросите меня, должен ли я завершить карьеру в составе „Далласа“, то скажу, что я должен был бы играть за эту команду последние 10 лет и заканчивать выступления именно там. Но на всё есть причина. Моя карьера стала чертовски увлекательным путешествием, и я бы ничего не стал менять. Я получаю удовольствие от выступлений в «Хьюстоне», — приводит слова Чендлера Clutch Points.

«Хьюстон Рокетс» — восьмая команда в карьере Чендлера. За техасцев он проводит первый сезон. В нынешнем регулярном чемпионате Тайсон Чендлер принял участие в 24 матчах, набирая в них 1,4 очка и собирая 2,6 подбора.