Майка Леброна — самая продаваемая среди болельщиков НБА, Дончич на шестом месте

Майка форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по-прежнему самая продаваемая среди болельщиков НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн. Второе место у форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, тройку лучших по этому показателю замыкает защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри.

Едва ли не самый обсуждаемый игрок нынешнего сезона, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, занимает шестое место. Интересно, что первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон, по-прежнему не дебютировавший в лиге, замыкает топ-15.

Ниже приведён рейтинг топ-15 самых продаваемых маек игроков НБА.

1. Леброн Джеймс

2. Яннис Адетокунбо

3. Стефен Карри

4. Джейсон Тэйтум

5. Джеймс Харден

6. Лука Дончич

7. Кавай Леонард

8. Энтони Дэвис

9. Джоэл Эмбиид

10. Кайри Ирвинг

11. Бен Симмонс

12. Кевин Дюрант

13. Расселл Уэстбрук

14. Кемба Уокер

15. Зайон Уильямсон.