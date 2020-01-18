28 очков Уоррена и дабл-дабл Брогдона помогли «Индиане» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 116:114.
Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 28 очков. Малколм Брогдон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 22 очка.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 100:89. «Торонто Рэпторс» в свою очередь также дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 140:111.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 28, Лэмб - 18, Макдермотт - 13, Холидей - 13, Брогдон - 12, Макконнел - 8, Сабонис - 8, Тёрнер - 8, Битадзе - 5, Холидэй - 3, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Уиггинс - 22, Окоги - 15, Калвер - 12, Напьер - 12, Ковингтон - 9, Маклафлин - 9, Дьенг - 8, Reid, Белл, Бэйтс-Диоп, Вонле, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 89
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 24, Симмонс - 20, Хорфорд - 20, Харрис - 13, Тибулл - 7, О'Куинн - 6, Эннис - 6, Нето - 2, Ричардсон - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Скотт, Смит, Эмбиид
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Уайт - 14, Корнет - 13, Маркканен - 12, Хатчинсон - 7, Саторански - 6, Арчидиаконоу - 5, Фелисио - 5, Янг - 4, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Портер, Страс, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
140 : 111
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 28, Дэвис - 23, Марк Газоль - 20, Ануноби - 18, Ибака - 15, Сиакам - 12, Лоури - 11, Холлис-Джефферсон - 4, Томас - 3, Буше - 2, Маккоу - 2, Миллер - 2, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Эрнандес
Вашингтон Уизардс: Браун - 22, Бонга - 17, Бил - 14, Дав. Бертанс - 12, Смит - 12, Pasecniks - 11, Томас - 8, Маинми - 5, Пэйтон II - 4, Брайант - 3, Макрай - 3, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
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