28 очков Уоррена и дабл-дабл Брогдона помогли «Индиане» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Миннесота Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 116:114.

Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 28 очков. Малколм Брогдон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 22 очка.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 100:89. «Торонто Рэпторс» в свою очередь также дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 140:111.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.